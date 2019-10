Stand: 08.10.2019 19:38 Uhr

Rekord-Rast in Vorpommern: 86.000 Kraniche

Die alljährliche Kranichrast an der Vorpommerschen Boddenlandschaft strebt ihrem Höhepunkt entgegen. In der Region Darß-Zingster Boddenkette und Rügen rasten derzeit nach Angaben des Kranichinformationszentrums in Groß Mohrdorf rund 86.000 Kraniche. "Das ist ein neuer Rekord", sagte der Leiter der Einrichtung, Günter Nowald. "Noch nie zuvor haben sich so viele Kraniche gleichzeitig in der Region aufgehalten", so der Kranich-Experte.

Kälteeinbruch in Skandinavien als Ursache

Mit dem Kälteeinbruch in Skandinavien seien die Kraniche allesamt nahezu zeitgleich zu ihrem Flug in die Überwinterungsgebiete aufgebrochen. Hinzu käme der günstige Wind aus nördlichen Richtungen. Dadurch sparen die Tiere Energie beim Flug.

Trockenheit: Leichtes Spiel für Nesträuber

Bei der Synchronzählung am Wochenende hat sich laut Nowald aber auch bestätigt, dass dieses Jahr besonders wenig Nachwuchs aufgezogen werden konnte. Der Anteil liege bei unter fünf Prozent. Als Ursache gilt die lang anhaltende Trockenheit im Frühjahr. Der Kranich bevorzugt Feuchtgebiete wie Moore, Sölle und Bruchwälder zur Aufzucht seines Nachwuchses. Diese Gebiete seien ausgetrocknet, sodass Nesträuber leichtes Spiel gehabt hätten, so Nowald weiter.

Spektakuläres Naturereignis

Alljährlich in den ersten Oktoberwochen versammeln sich Zehntausende der Tiere in Vorpommern. Sie kommen auf ihrem Zug gen Süden aus Skandinavien, Polen und dem Baltikum zur Rast in die Vorpommersche Boddenlandschaft. Auf den zahlreichen Stoppelfeldern und neu ausgesäten Äckern finden sie viel Nahrung. Der Zug der Kraniche zählt zu den spektakulärsten Naturereignissen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 4.500 Brutpaare. Experten gehen davon aus, dass die Zahl aufgrund des Klimawandels stark zurückgehen wird.

