Stand: 12.03.2024 19:03 Uhr Reizgas in Rostocker Supermarkt versprüht: Sechs Leichtverletzte

In einem Rostocker Discounter sind am Dienstagvormittag sechs Menschen durch Reizgas leicht verletzt worden. Zuvor hatte ein Ladendieb einen Mitarbeiter angegriffen, der sich mit einem Spray zur Wehr setzte. Das bestätigte die Polizei nach Rückfrage von NDR MV. Der Dieb konnte den Angaben zufolge flüchten. Die Reizgas-Wolke breitete sich in dem Geschäft aus, so dass Kunden und Angestellte über Atemwegs-Reizungen und brennende Augen klagten. Sie wurden von Rettungskräften versorgt. Der Markt musste kurzzeitig geschlossen werden. Die Fahndung nach dem Ladendieb läuft.

