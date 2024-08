Reitunfall auf Rügen: 14-Jährige von Grubber überrollt und getötet Stand: 21.08.2024 16:32 Uhr Bei einem Reitunfall auf Rügen ist am Dienstag ein 14-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Ihr Pferd erschreckte sich vor einem Traktor und warf die Reiterin ab. Dann wurde das Kind von einem schweren Anhänger überrollt.

Eine 14-jährige Reiterin ist bei einem Ausritt am Dienstagnachmittag auf Rügen tödlich verunglückt. Das Mädchen war mit sechs weiteren Jugendlichen auf einem schmalen, asphaltierten Feldweg nahe der Ortschaft Bubkevitz unterwegs, als sich der Traktor mit schwerem Ackergerät von hinten näherte. Nach Polizeiangaben ritt das Mädchen am Ende der Gruppe. Als der Traktor auf ihrer Höhe war, soll sich ihr Pferd erschreckt und aufgebäumt haben. Es warf die junge Reiterin ab und der 26-jährige Treckerfahrer war nicht mehr in der Lage noch rechtzeitig auszuweichen. Der anhängende Grubber - ein Gerät, das dazu verwendet wird, den Ackerboden zu lockern, Unkraut zu entfernen und das Saatbeet vorzubereiten - überrollte das Kind. Das Mädchen erlag noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen. Das Unfallopfer war Kleindarstellerin bei den Störtebeker Festspielen. Das Team wird aktuell von der Johanniter Unfallhilfe betreut - etwa 15 Seelsorger sind im Einsatz. Gegen den Traktorfahrer ermittelt die Polizei wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung.

Weiterer Reitunfall auf Usedom

Bereits am vergangenen Dienstag war es auf Usedom ebenfalls zu einem Reitunfall gekommen. Hier wollten zwei Mädchen mit ihren Pferden die B111 zwischen Pudagla und Neppermin nahe Heringsdorf im Landkreis Vorpommern-Greifswald überqueren. Den neun- und elfjährigen Mädchen gingen die Pferde durch, und sie stießen mit einem Pkw zusammen. Die beiden aus Nordwestmecklenburg und der Oberpfalz stammenden Kinder wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht werden. Eines der Pferde wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass es noch vor Ort verendete.

