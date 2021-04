Reiterhof bei Jarmen durch Feuer zerstört Stand: 17.04.2021 08:17 Uhr In Neu-Plestlin bei Jarmen ist ein Reiterhof abgebrannt. 45 Pferde konnten zum Glück gerettet werden.

Ein Feuer hat einen Reiterhof in Neu-Plestlin bei Jarmen (Kreis Vorpommern-Greifswald) weitgehend vernichtet. Der Brand war am Freitagmittag in einem der hölzernen Stallgebäude ausgebrochen. Die Eigentümerin des Reiterhofs konnte 45 Pferde aus den Boxen in Sicherheit bringen. Die 37-Jährige erlitt einen Schock und musste vorübergehend ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Dalmatiner und ein Zwergspitz, die in einer der Boxen in dem brennenden Stall untergebracht waren, konnten allerdings nicht mehr gerettet werden.

Defekter Heubedampfer löste Feuer aus

Die Feuerwehren aus Jarmen, Krukow, Loitz, Tutow und Gützkow löschten den Brand. Einem Gutachter der Polizei zufolge war ein defekter Heubedampfer die Ursache für den Brand. Mit Heubedampfern wird Heu aufgefrischt, bvor es verfüttert wird. Die Ermittler schätzen den Schaden vorläufig auf mindestens 80.000 Euro.

Hilfe notwendig

Der Stall wurde auch zur Lagerung von Futter, Heu und Stroh und als Sattelkammer genutzt. Vor allem Futter und Heu fehlen nun, um die Pferde zu versorgen. Auch Planen werden benötigt, um verbliebene Dinge abzudecken. Wer dem Reiterhof Hilfe anbieten möchte, kann sich an das NDR-Servicetelefon wenden: 0800 - 5959100

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.04.2021 | 19:30 Uhr