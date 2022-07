Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Reisende mussten zurückbleiben: Bahn-Chaos betrifft auch Verbindungen nach MV

In Berlin und Brandenburg hat es heute ein außergewöhnlich hohes Fahrgastaufkommen für Züge mehrerer Linien gegeben. Das meldete die DB Regio Berlin-Brandenburg via Twitter. Die Züge waren demnach so stark besetzt, dass der Zustieg von weiteren Fahrgästen und die Mitnahme von Fahrrädern nicht mehr möglich waren. Laut eines Bahn-Sprecher, mussten dadurch Reisende zurückbleiben. Betroffen waren vor allem Verbindungen in touristischen Regionen - also auch Verbindungen nach Stralsund und nach Rostock. Die Bahn will nun während der Ferienzeit Zusatzzüge zur Ostsee einsetzten. Grund für das Chaos sind die nämlich Ferienzeit und das Neun-Euro-Ticket, aber auch Personalengpässe und Baustellen. | 23.07.2022 17:25