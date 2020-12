Stand: 22.12.2020 16:39 Uhr Reinberg: Feuer in Backsteinkirche gelegt

Unbekannte Täter haben in der mittelalterlichen Dorfkirche von Reinberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Brand gelegt. Nach Angaben der Polizei in Stralsund zündeten sie die Schmuckbänder eines Erntekranzes an. Zum Glück sei es nicht zum Ausbruch eines großen Feuers gekommen, so die Polizei. Darüber hinaus wurde die Spendendose aufgehebelt und eine unbekannte Menge Bargeld gestohlen. entwendet. Die gotische Backstein-Kirche mit dem hölzernen Turm stammt aus dem 13. Jahrhundert. | 22.12.2020 | 16:39