Stand: 24.09.2020 11:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rehna: Täter schlugen Schrauben und Nägel in Baumwurzeln

Gefährlicher Fund in Benziner Tannen bei Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg). Dort haben bislang unbekannte Täter Schrauben und Nägel in Baumwurzeln geschlagen. Meistens wurden entlang der Wege Schrauben in die Wurzeln gebohrt und diese dann angespitzt. Die Spitzen bohren sich durch Schuhsohlen und Hundetatzen und stellen damit eine Gefahr für Menschen und Tiere dar. Waldbesitzer Steffen Behl hat das Rehnaer Ordnungsamt verständigt und die Polizei eingeschaltet. Der Wald wurde vorsorglich bis Sonnabend für Besucher gesperrt, um die Waldwege nach weiteren Nagel-Fallen abzusuchen. | 14.09.2020 11:39