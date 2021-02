Stand: 16.02.2021 12:00 Uhr Rehna: Reifenspur führt zu gestohlenem Moped

Anhand der Reifenspuren im Schnee hat ein Mann in Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg) sein gestohlenes Moped zurückbekommen. Er folgte ihnen am späten Montagabend bis zu einem Mehrfamilienhaus, wo sie offenbar am Kellereingang endeten. Der Bestohlene informierte die Polizei, die sein Moped in einem Verschlag des Kellers fand und ihm zurückgab. Gegen den 25-jährigen Nutzer des Kellerverschlags wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.| 16.02.2021 11:55