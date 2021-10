Stand: 17.10.2021 07:04 Uhr Rehna: Mann greift Schwangere an und bedroht Polizisten

Ein 31-Jähriger hat am Sonnabendnachmittag eine schwangere Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung in Rehna (Kreis Nordwestmecklenburg) angegriffen. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich laut Polizei um einen "psychisch vorerkrankten Mann". Bei Eintreffen der Polizei verbarrikadierte sich der Mann in der Wohnung. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und den Beamten gedroht, sie mit einem Messer anzugreifen. Daraufhin wurde das SEK gerufen. Im Laufe des Einsatzes wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau wurde nach dem Angriff durch den Tatverdächtigen medizinisch untersucht, blieb jedoch unverletzt. | 17.10.2021 07:03

