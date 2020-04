Stand: 16.04.2020 15:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rehe, Dam- und Rotwild dürfen jetzt gejagt werden

Seit Donnerstag dürfen Jäger in Mecklenburg-Vorpommern Rehe, Damwild und Rotwild jagen - deutlich früher als bislang. Dafür hat das Landwirtschaftsministerium Anfang April eine neue Jagd- und Schonzeitenverordnung in Kraft gesetzt.

Jagdverband will klagen

Die neue Verordnung gilt zunächst für drei Jahre. Sie stößt bei den im Landesjagdverband organisierten Jägern auf wenig Verständnis. Sie beklagen unter anderem, dass unter ethischen Gesichtspunkten eine neun Monate andauernde Bejagung nicht akzeptabel ist, so der Präsident des Landesjagdverbandes, Volker Böhning. Der Verband, zu dem 10.000 Mitglieder gehören, bereitet derzeit eine Klage gegen die neue Verordnung vor.

Backhaus argumentiert mit Schutz des Waldes

Die meisten Jäger wollen sich nach Informationen von NDR 1 Radio MV an die alte Verordnung halten und erst im Mai mit der Jagd beginnen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Waldbesitzer beklagen wegen zu hoher Wildbestände Schäden im Wald. Das führe dazu, dass eine Verjüngung des Waldes nicht stattfinden könne, so Backhaus. Das sei jedoch in Zeiten des Klimawandels wichtig.

