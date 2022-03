Regionen in MV setzen Probealarme von Sirenen aus Stand: 17.03.2022 06:30 Uhr In Schwerin und Nordwestmecklenburg sind seit dieser Woche keine Sirenen mehr zur Probe zu hören. Damit sollen Stresssituationen für Menschen aus der Ukraine verhindert werden. Bislang sind rund 6.000 Flüchtlinge in MV angekommen.

Um die Menschen aus der Ukraine nicht unbeabsichtigt in Panik zu versetzen, gibt es in Schwerin und im Landkreis Nordwestmecklenburg seit dieser Woche keinen Probealarm der Sirenen mehr. Normalerweise werden diese einmal in der Woche um 12 Uhr mittags getestet. Der Probealarm soll vorerst bis Ende April ausgesetzt werden. Andere Regionen prüfen dieses Vorgehen ebenfalls, etwa der Kreis Ludwigslust-Parchim.

Bisher rund 6.000 Ukraine-Flüchtlinge in MV

Schätzungen von Innenminister Christian Pegel (SPD) zufolge, sind bis Anfang der Woche bereits rund 6.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen worden. Die Kommunen würden permanent neue Unterkünfte ausbauen. Etwa 40 Prozent der Menschen, die hier ankommen, seien Kinder.

