Regionalsport: Erfolgreiches Wochenende für MV-Vereine

Neben dem FC Hansa Rostock und den Volleyballerinnen des SSC Palmberg, hatten auch andere Sportvereine im Land ein siegreiches Wochenende. In der dritten Handball-Liga der Frauen hat Grün-Weiß Schwerin das Heimspiel gegen Pfeffersport Berlin gewonnen. Mit 34 zu 28 setzten sich die Schwerinerinnen durch. In der zweiten Volleyball Bundesliga der Männer hat der SV Warnemünde sein Heimspiel gewonenn. In einer engen Partie besiegten sie den FC Schüttorf mit 3:2. Es gab aber auch Niederlagen im Land: In der Fußball-Oberliga verlor der Rostocker FC sein Auswärtsspiel bei Sparta Lichtenberg mit 1:2. Die SG Dynamo Schwerin dagegen erkämpfte sich ein 1:1 Unentschieden beim TuS Makkabi Berlin. Beide Teams bleiben damit auf den Abstiegsplätzen.

