Stand: 27.12.2019 10:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Regionalprogramme: NDR Nordmagazin bleibt Nr. 1

Das NDR Nordmagazin bleibt Spitzenreiter: Zum sechsten Mal in Folge ist die tägliche Sendung aus und für Mecklenburg-Vorpommern die Nummer eins unter den Fernseh-Regionalprogrammen in Deutschland. Es erreicht 2019 einen durchschnittlichen Marktanteil von 31 Prozent (2018: 32,7 Prozent).

Abendlicher Begleiter in neuem Gewand

Mit dem neuen Studio-Design gab es seit dem 1. Mai eine große Veränderung beim Nordmagazin - und das sei auch ein gewisses Risiko gewesen, so der Direktor des NDR Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern, Joachim Böskens: "Nehmen die Menschen im Land das an, dieses neue Studio, wird es weiterhin geguckt? Und deshalb sind wir froh und dankbar und können nur sagen: Vielen Dank für das Vertrauen in das Nordmagazin! Mit der Gewissheit, dass wir auch im nächsten Jahr unser Bestes geben für das Nordmagazin als abendlicher Begleiter für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern."

Weitere Magazine des NDR auf vorderen Plätzen

Platz 2 nimmt mit einem Marktanteil von 30,8 Prozent "buten un binnen" ein, das TV-Regionalprogramm von Radio Bremen im NDR Fernsehen. Auf Platz 3 bundesweit folgt erneut ein NDR Programm: Das Schleswig-Holstein Magazin liegt in diesem Jahr im Durchschnitt bei 29,7 Prozent Marktanteil (2018: 30,9 Prozent). Das Hamburg Journal behauptet mit einem Marktanteil von 24,3 Prozent Platz 5 unter den deutschen Fernseh-Regionalmagazinen (2018: 24,7 Prozent), Hallo Niedersachsen belegt Platz 13. Der Marktanteil liegt hier bei 19,0 Prozent (2018: 18,8 Prozent).

NDR Regionalmagazine haben im Schnitt mehr als eine Million Zuschauer

Insgesamt kommen die Regionalmagazine im NDR Fernsehen 2019 durchschnittlich auf 23,9 Prozent - das ist der zweitbeste Wert, der jemals für sie gemessen wurde (2018: 24,1 Prozent). Rund 1,138 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind 2019 im Schnitt dabei. Die 30-minütigen Landesmagazine um 19.30 Uhr laufen von Montag bis Sonntag im NDR Fernsehen.

"Ich freue mich sehr, dass unsere Regionalmagazine unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so überzeugen", sagte NDR Intendant Lutz Marmor: "Die Redaktionen in den NDR Landesfunkhäusern sind bestens vernetzt und informieren ihr Publikum stets aktuell über alles, was bei ihnen in der Region wichtig ist. Für dieses große tägliche Engagement danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen herzlich."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.12.2019 | 10:00 Uhr