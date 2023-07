Stand: 26.07.2023 16:38 Uhr Region Friedland: Ermittlungen nach tödlichem Traktorunfall

Nach einem tödlichen Unfall mit einem Traktor untersucht die Polizei in der Region Friedland bei Neubrandenburg die genauen Umstände. Bei dem tragischen Vorfall am Dienstagabend war der Traktorfahrer vor den Augen von Angehörigen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer seine Maschine auf einem Feld drehen. Dabei kippte der Traktor an einem Feldweg um. Der Senior - laut Polizei etwa Mitte 70 - geriet auf dem unebenen Gelände so unglücklich unter den Ackerschlepper, dass er tödlich verletzt wurde.

