Regiocom übernimmt Majorel-Standort in Stralsund Stand: 22.05.2021 08:34 Uhr Die Zukunft des Majorel-Callcenters in Stralsund ist gesichert. Die Magdeburger Firma Regiocom übernimmt den Standort mitsamt der Mitarbeiter.

Rund 300 der etwa 1.000 Mitarbeiter der Majorel-Callcenter in Mecklenburg-Vorpommern können aufatmen: Der Standort in Stralsund wird ab Juli von der Regiocom-Gruppe aus Magdeburg weiter betrieben. Das hat das Unternehmen nun mitgeteilt. Die Verträge seien unterschrieben und nun nur noch Formalitäten zu erledigen, heißt es in einer Mitteilung.

International tätiger Anbieter mit Tausenden Mitarbeitern

Einige Führungskräfte im Stralsunder Callcenter seien bereits informiert worden, mit den anderen Mitarbeitern will der neue Betreiber in den kommenden Wochen ins Gespräch kommen. Regiocom hat insgesamt 22 Callcenter, 14 davon in Deutschland, die anderen in Österreich, Bulgarien und der Türkei. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 5.500 Mitarbeiter.

Zukunft der anderen Standorte noch unklar

Ende vergangenen Jahres hatte die Bertelsmann-Tochter Majorel bekanntgegeben, drei ihrer Callcenter in Mecklenburg-Vorpommern schließen zu wollen. Was aus den Standorten in Schwerin und Neubrandenburg wird, ist weiter unklar. Aber auch dort hatten andere Unternehmen bekundet, die Mitarbeiter übernehmen zu wollen. Das Callcenter in Rostock mit 450 Mitarbeitern bleibt Majorel zufolge bestehen.

