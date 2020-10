Regierung stiftet mit neuen Corona-Regeln Verwirrung Stand: 11.10.2020 12:43 Uhr Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat mit ihrer neuen Verordnung zum Umgang mit Corona-Hotspots Verwirrung gestiftet. Die Telefone der Corona-Hotline in der Staatskanzlei stehen nicht still.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Opposition spricht von einem unkoordinierten Vorgehen und von Chaos, auch weil Familienbesuche doch unter die Quarantäne-Pflicht fallen. In ersten Mitteilungen der Regierung hieß es noch, diese Besuche seien weiter möglich. Jetzt aber stellt sicher heraus, dass doch wesentlich mehr Gruppen der Quarantäne-Pflicht unterliegen als bisher dargestellt. Schon am vergangenen Freitag hatte der Bürgerbeauftragte Matthias Crone auf Widersprüche der neuen Regelung hingewiesen.

Quarantäne-Pflicht gilt seit April

Die am Freitag veröffentlichten neuen Verordnungen sollen klären, für welche Personengruppen aus Risikogebieten die vierzehntägige Quarantäne-Pflicht nicht gilt. Diese Pflicht ist im April vor allem für Menschen aus diesen Regionen eingeführt worden, also aus Gebieten, in denen mehr als 50 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner in den vorausgegangenen sieben Tagen registriert wurden. Das Ziel war, das Einschleppen von Infektionen aus diesen Risikogebieten zu verhindern. Menschen aus diesen Städten und Landkreisen müssen seitdem bei der Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern einen negativen Corona-Test vorlegen. Dennoch müssen sie auch in eine vierzehntägige Quarantäne und können diese nur mit einem zweiten negativen Test nach fünf bis sieben Tagen verkürzen.

Ausnahmen für Mediziner, Polizisten, Politiker

Weil kurz vor dem Wochenende ganz Berlin zum Risikogebiet wurde, schien diese Regelung zu pauschal. Mit den beiden Verordnungen legte die Landesregierung eilig Ausnahmen von der Quarantäne-Pflicht fest, auch um das öffentliche und wirtschaftliche Leben nicht abzuwürgen. Berufspendler zum Beispiel dürfen weiter ohne Quarantäne-Pflicht in Berlin arbeiten oder aus Berlin zur Arbeit nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Mediziner, Polizisten, Rechtsanwälte und alle, die in der Versorgungsbranche in Risikogenbieten wie Berlin arbeiten, müssen - wenn sie keine Symptome haben - nicht in Quarantäne. Das gilt auch für Abgeordnete und Regierungsmitglieder. Die neue Verordnung hat auch geklärt, dass Studenten und Schüler, die in Mecklenburg-Vorpommern lernen, nicht in Quarantäne müssen. Auch Zweitwohnungsbesitzer mit Hauptwohnsitz in Risikogebieten können ohne Weiteres ins Land. Sportvereine dürfen zu Auswärtsspielen beispielsweise nach Berlin fahren, die gegnerischen Teams können auch nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Quarantäne für Kernfamilie und Hochzeitsgäste

Nach der Verordnung gilt aber für alle Personengruppen, die nicht unter die klar festgelegten Ausnahmen fallen, weiter der strenge Umgang mit Menschen aus Risikogebieten. Das heißt, wenn beispielsweise erwachsene Kinder, die in Risikogebieten wohnen, ihre Eltern in Mecklenburg-Vorpommern besuchen wollen, dann dürfen sie das zwar, aber sie müssen sich sofort beim Gesundheitsamt melden und dann auch in Quarantäne. Das teilt die Landesregierung auf ihrer Internet-Seite mit. Auch Hochzeitsgäste aus Risikogebieten sind nicht als Ausnahmen erfasst. Deshalb gilt auch für sie die Quarantäne-Pflicht. Sie betrifft auch Menschen, die in Risikogebieten wohnen und zu einer Beerdigung nach Mecklenburg-Vorpommern kommen wollen. Der Bürgerbeauftragte Crone hatte schon am Freitag erklärt, das komme praktisch einem Einreiseverbot gleich. Das alles sei nicht praktikabel, monierte der gelernte Jurist.

Linke: "Nicht nachvollziehbar"

Die Fraktionschefin der Linken, Simone Oldenburg, kritisierte ein "Kuddelmuddel". Die Regelung sei nicht mehr verständlich und verunsichere . Es sei beispielsweise nicht nachvollziehbar, warum ein Maurer aus Berlin als Pendler ins Land kommen dürfe, hier aber ohne Quarantäne nicht zu einer Familienfeier kommen könne. Die Landesregierung sei wohl vom steigenden Infektionsgeschehen in Berlin überrascht worden, so Oldenburg. Dabei habe sich das schon über Tage hinweg angedeutet. AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer meinte, die Landesregierung hätte nach Fehlern der Vergangenheit eigentlich dazulernen müssen. Angesichts des überschaubaren Infektionsgeschehens in Mecklenburg-Vorpommern gehe es Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) offenbar nur um Profilierung statt konstruktiver Politik. Leidtragende dieser "planlosen, vorschnellen und absurden Regulierungsorgie" seien die normalen Bürger und vor allem die Tourismuswirtschaft. Kramer forderte erneut ein Ende der Corona-Maßnahmen.

Im Vorfeld Hinweise auf Unklarheiten

Offenbar gab es regierungsintern am Freitag bereits Hinweise auf Unklarheiten in der neuen Verordnung. In einem ersten Entwurf sollen die Ausnahmen deutlich erweitert gewesen sein. Es war angekündigt, diese am Freitagnachmittag zu veröffentlichen. Als die Verordnung Freitagabend schließlich bekannt gegeben wurde, fehlten die weiterreichenden Passagen. Rechtliche Ungereimtheiten in den Corona-Verordnungen hatten schon im Frühjahr zu Beginn der Pandemie für viel Ärger gesorgt. Staatskanzeleichef Heiko Geue (SPD) verteidigte das Vorgehen und die weitgehende Quarantäne-Pflichten. Das größte Risiko gehe weiter von privaten Feiern aus. Deshalb müsse alles dafür getan werden, die Ansteckungsrisiken niedrig zu halten. "Die Zahlen können auch wieder schnell nach oben gehen", warnte Geue. Die Landesregierung wolle unbedingt einen zweiten Lockdown verhindern. Allerdings dürfe das wirtschaftliche Leben nicht abgewürgt werden, deshalb die jetzt beschlossenen Ausnahmen. Geue sagte auch, falls es "logische Lücken" in der Verordnung gebe, werde noch nachgebessert.

