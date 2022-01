Stand: 27.01.2022 19:23 Uhr Regenbogen-Flagge darf bald vor Rathäusern wehen

Vor den Rathäusern in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig auch Regenbogen-Flaggen gehisst werden können. Innenminister Christian Pegel (SPD) kündigte an, die Beflaggungsordnung des Landes zügig zu ändern, nachdem der Landtag ihn am Donnerstag mehrheitlich dazu aufgefordert hatte. Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt müssten auch durch Flaggen an Dienstgebäuden zum Ausdruck gebracht werden können, so Pegel. Die Bürgermeister und Kommunalvertretungen sollen laut Pegel mehr als bislang entscheiden können, ob und welche Fahnen sie zu gesellschaftspolitischen Fragen hissen möchten. | 27.01.2022 19:22