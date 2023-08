Stand: 08.08.2023 06:10 Uhr Regen in MV: Schlechte Ernte befürchtet

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) befürchtet eine schlechte Ernte in diesem Jahr. Grund ist der außergewöhnlich viele Regen in den vergangenen Wochen. Im Juli fielen hierzulande durchschnittlich rund 84 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Hinzu kommen die sehr trockenen Monate Mai und Juni. Getreide, Raps oder auch Mais verkümmerten oder vertrockneten teilweise. Nun können Landwirte wegen der Nässe kaum auf die Felder. Laut Backhaus drohen Ernteausfälle in zweistelliger Millionenhöhe, wenn es weiterhin so durchgehend regnet.

