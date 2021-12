Reem Alabali-Radovan neue Staatsministerin für Integration Stand: 07.12.2021 16:20 Uhr Die frühere Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Reem Alabali-Radovan, wird neue Staatsministerin für Integration im Bundeskanzleramt. Das bestätigte die SPD Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag.

Die SPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan wird Integrationsbeauftragte der neuen Bundesregierung. Das bestätigte die SPD Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird die 31-jährige Schwerinerin zur Staatsministerin und Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ernennen.

Schwesig lobt "hervorragende Arbeit"

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) begrüßte die Berufung ihrer Parteikollegin zur Staatsministerin. Als Integrationsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern habe Alabali-Radovan "hervorragende Arbeit" geleistet. Mit ihrem persönlichen Lebenslauf stehe Alabali-Radovan dafür, "dass Integration gelingen kann".

Mitglied im Bundestag

Als Kind irakischer Eltern wurde Reem Alabali-Radovan in Moskau geboren. 1996 kam sie mit ihrer Familie nach Mecklenburg-Vorpommern. Sie studierte Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin und arbeitete nach ihrem Abschluss unter anderem am Deutschen Orient-Institut und für die mecklenburgische Ausländerbehörde. Seit Januar 2020 hatte sie das Amt der Landesintegrationsbeauftragten im Sozialministerium von Mecklenburg-Vorpommern inne. Bei der Bundestagswahl im September holte die 31-Jährige das Direktmandat für ihren Schweriner Wahlkreis und sitzt für Schwerin und Westmecklenburg im Bundestag.

Weitere Informationen Die Neuen im Bundestag Die neue Regierung steht in den Startlöchern und viele junge Abgeordnete ziehen ins Parlament - auch aus Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.12.2021 | 17:00 Uhr