Stand: 11.07.2021 18:17 Uhr Redefin: Stella Egger holt Meistertitel im Springreiten

Beim 31. Landesturnier im Pferdesport hat sich Stella Egger in Redefin (Ludwigslust-Parchim) den Meistertiel im Springreiten gesichert. Die 20-jährige Österreicherin, die für den Reitverein Wendorf startet, setzte sich mit dem Wallach Cometo im Stechen vor Denise Svensson (RFV Crivitz) mit dem Hengst Come and Fly II durch. Dritte wurde Lilli Plath von der Insel Poel. Bei der Großen Tour im Springreiten gewann Denise Svensson mit Chapp II vor Christin Wascher (Redefin) mit Quincy 200 und Ulf Ebel (Polzow) mit Canillo 2. Den Sieg im Stechen holte sich Nele Kortsch (Schleswig-Holstein) mit Cumberland AS. Ronald Lüders aus Güstrow gewann mit Hengst Royal Rubiniro die Dressur. | 11.07.2021 18:16