Stand: 28.01.2021 14:49 Uhr Redefin: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Donnerstagvormittag drei Menschen verletzt worden, darunter ein fünf Monate alter Säugling. Nach Polizeiangaben kam ein 29 Jahre alter Autofahrer in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Auto einer 28 Jahre alten Frau zusammen. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Mutter und ihr Säugling kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. | 28.01.2021 14:49