Stand: 01.10.2020 11:12 Uhr Redefin: Christoph Seite neuer Leiter des Landgestüts

Der ehemalige Brauerei-Manager Christoph Seite ist neuer Leiter des Landgestüts Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Agrarminister Till Backhaus (SPD) führte ihn am Donnerstag in sein Amt ein. Seite sei auch schon in der Geschäftsführung großer Pferdezuchtbetriebe tätig gewesen, teilte das Ministerium mit. Zudem sei er ein passionierter Pferdehalter und Züchter. Seite ist Nachfolger von Antje Kerber, die in Sachsen eine neue Aufgabe gefunden hat. | 01.10.2020 11:10