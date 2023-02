Stand: 02.02.2023 05:51 Uhr Redefin: Brand in Biogasanlage - 500.000 Euro Schaden

In Redefin im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist in einer Biogasanlage Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren Redefin und Pritzier wurden zur Brandbekämpfung alarmiert. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei in der Nacht mit. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

