Stand: 19.09.2023 07:37 Uhr Rechnungshof wirft Regierung Fehler bei Stellenbesetzungen vor

Mecklenburg-Vorpommerns Landesrechnungshof hat nach Angaben der Grünen eine Vielzahl fehlerhafter Besetzungen herausgehobener Stellen in der Landesverwaltung kritisiert. Der Grünen-Abgeordneten Constanze Oehlrich zufolge war laut Untersuchung keines der 55 überprüften Verfahren zur Besetzung von Spitzenposten bei der Landesregierung fehlerfrei. Bei 49 Verfahren erfolgte keine Auswahl nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, in 26 Fällen wurde gegen das Gleichstellungsgesetz MV verstoßen, so Oehlrich. Der Bericht sei dem Finanzausschuss des Landtags am Montag zugegangen.

