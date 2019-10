Stand: 29.10.2019 04:54 Uhr

Rechnungshof kritisiert Landeshaushalt

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Kalte Dusche für die Landesregierung und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): Der Landesrechnungshof kritisiert die Haushaltspolitik der Regierungschefin und ihrer rot-schwarzen Koalition ungewöhnlich scharf. In einer Stellungnahme für den Finanzausschuss des Landtags heißt es, das Land rücke von der erfolgreichen und moderaten Finanzpolitik der vergangenen Jahre ab. Das Papier liegt NDR 1 Radio MV vor.

Doppelhaushalt für 2020/21 steigt offenbar um 14 Prozent

Die obersten Kassenprüfer und ihre Präsidentin Martina Johannsen schlagen darin auf 16 Seiten Alarm. Tenor: Statt das Geld zusammenzuhalten und Schulden möglichst zu tilgen, gingen die Ausgaben im kommenden Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21 übermäßig steil nach oben. Der Etat steigt erstmals über die Neun-Milliarden-Euro-Marke, das sind gut 14 Prozent mehr als noch 2019. Der Rechnungshof spricht von einem riskanten "Kurswechsel". Nur der Griff in die Rücklagen könne die Ausgabensteigerung zum Beispiel beim Landespersonal finanzieren. 800 Stellen sollen in den nächsten zwei Jahren geschaffen werden - nicht nur bei Lehrern und Polizisten. Fast jeder dritte Euro fließe künftig in die Bezahlung der Landesbediensteten, bemängelt der Rechnungshof.

Zusätzliche Ausgaben reißen 2021 Löcher in Landesfinanzen

Hinzu kämen die Extra-Ausgaben für die kostenfreie Kita, die Zusatz-Hilfen für die Kommunen oder der nötige Ausgleich für das Ende der Straßenausbau-Beiträge. Auch diese Ausgaben-Posten würden zunächst noch mit den Reserven ausgeglichen. In den Jahren nach 2021 aber reiße diese Ausgabenpolitik Löcher in die Landesfinanzen - gut eine halbe Milliarde Euro seien dann ungedeckt. "Ein Großteil der anwachsenden Ausgaben wird auf Jahre zementiert", schreibt der Rechnungshof. Hinzu komme, dass schon der nächste Haushalt knapp gerechnet sei, Sicherheitspuffer seien - anders als sonst - nicht vorgesehen.

Finanzpolitik steht auf wackeligen Füßen

Wenn die schwächelnde Konjunktur mit sinkenden Steuereinnahmen durchschlage, stehe die Finanzpolitik auf wackeligen Füßen. Anders als von der Landesregierung dargestellt, werde die Ausgleichsrücklage bis Ende 2024 komplett aufgebraucht. Für die Abfederung von Haushaltsrisiken gebe es dann keinen Spielraum mehr. Sprich: das Land muss dann neue Schulden machen oder bei voller Fahrt auf die Ausgabenbremse drücken.

Rechnungshof: Investitionsstau wird sich weiter verschärfen

Der Landesrechnungshof zieht außerdem die politischen Kernaussagen des Haushalts in Zweifel. Regierungschefin Schwesig hatte den Etat als Teil einer soliden Finanzpolitik gelobt und gleichzeitig auf Rekord-Investitionen verwiesen. Die Finanzkontrolleure sprechen dagegen von einem "Einmaleffekt" - nur im kommenden Jahr stiegen die Investitionen wegen des Breitbandausbaus deutlich an, danach schon würde sie wieder deutlich abfallen. Das Fazit des Rechnungshofs: Es sei nicht ersichtlich, in welchen Bereichen die Landesregierung künftig sparen wolle. "Ihr bleibe wohl nur die Hoffnung auf weiterhin steigende Einnahmen oder nicht abfließende Mittel." Gerade bei Investitionen sei das aber schädlich, denn der Investitionsstau würde sich weiter verschärfen.

Weitere Informationen Neuer Haushalt: CDU will Nachbesserungen Die CDU im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern warnt vor Kürzungen beim Steueranteil der Kommunen. Die Fraktion will den aktuellen Haushaltsentwurf entsprechend nachbessern. mehr Landesverwaltung setzt Personalabbau aus Laut Personalkonzept sollen noch 100 Stellen in der Landesverwaltung abgebaut werden. Die Landesregierung will das Konzept nun aussetzen. Stattdessen soll es sogar neue Stellen geben. mehr Landesrechnungshof fordert mehr Schuldenabbau Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern warnt davor, dauerhaft neue Landesausgaben zu schaffen. Zudem müssten mehr Überschüsse in den Schuldenabbau fließen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.10.2019 | 07:00 Uhr