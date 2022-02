Razzia gegen Drogenhändler in MV und den Niederlanden Stand: 01.02.2022 16:08 Uhr Der Hamburger Zoll und das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern haben am Dienstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rostock 15 Wohn- und Geschäftsadressen in Mecklenburg-Vorpommern und in den Niederlanden durchsucht. Es geht um die Herstellung von synthetischen Drogen und Drogenhandel.

Die Ermittlungen richten sich demnach gegen fünf Verdächtige, die mit Chemikalien für die Herstellung synthetischen Rauschgifts und mit Drogen gehandelt haben sollen. Der festgenommene Hauptbeschuldigte ist ein 31-jähriger Rostocker. Ihm wird vorgeworfen, als Vermittler für den Verkauf von 200 Kilogramm Haschisch und fünf Tonnen des Grundstoffs Apaan aufgetreten zu sein.

Rund 100 Einsatzkräfte von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll

Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte elektronische Beweismittel, Geschäftsunterlagen, geringe Mengen Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe mit zugehöriger Munition sicher, heißt es. An den Maßnahmen waren etwa 100 Einsatzkräfte von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll beteiligt. Das Amtsgericht Rostock hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock Haftbefehl gegen den 31-jährigen Hauptbeschuldigten erlassen. Er wurde anschließend in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.02.2022 | 17:00 Uhr