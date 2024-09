Raststätten-Test: Scharfe Kritik an ADAC Stand: 13.09.2024 15:59 Uhr Schmutzige Toiletten, hohe Preise im Tankstellenshop, kein Kinderspielplatz: Die Raststätte "Fuchsberg Süd" an der A20 zwischen Wismar und Rostock ist in einem bundesweiten ADAC-Vergleich durchgefallen.

von Stefan Nobel

"Fuchsberg Süd" an der A20 zwischen Wismar und Rostock in Mecklenburg-Vorpommern ist die "schlechteste Raststätte Deutschlands". Das ist zumindest laut ADAC das Ergebnis eines bundesweiten Tests. Die Tester nahmen die Außenanlagen, das gastronomische Angebot und die Preise unter die Lupe und vergaben die Note "mangelhaft".

Im Gegensatz dazu hat die Raststätte "Demminer Land" auf der A20 zwischen Jarmen und Anklam mit dem Gesamturteil "gut" abgeschnitten. Die Anlage landet damit in dem ADAC-Test bundesweit auf dem zweiten Platz. Hier war laut den Testern eine ausreichende Anzahl an Picknick-Garnituren im Außenbereich mit einer ebenfalls ausreichenden Zahl an Mülleimern vorhanden. Außerdem gebe es einen abwechslungsreichen Kinderspielplatz und es werde eine große Auswahl an Speisen zu fairen Preisen im Restaurant angeboten. Bemängelt wurden allerdings auch hier die optisch teilweise schmutzigen Toiletten und dass keine Möglichkeit zur Mülltrennung vorhanden war.

ADAC testet insgesamt 40 Raststätten

Der ADAC hat in diesem Test 40 der 440 bewirtschafteten Rastanlagen in Deutschland beurteilt. Das sind nicht einmal zehn Prozent aller Raststätten bundesweit. Auf Nachfrage von NDR MV sagte ADAC-Sprecher Christof Tietgen, dass es möglicherweise auch noch durchaus schlechtere Raststätten als "Fuchsberg Süd" geben könne. Im diesjährigen Raststätten-Test hat der ADAC insgesamt 150 verschiedene Prüfpunkte pro Anlage vergeben. Der augenscheinliche Zustand der Sanitäranlagen und die Preise in den Shops wurden dabei am stärksten gewichtet.

Test-Ergebnisse laut ADAC "insgesamt ernüchternd"

Die ADAC-Tester besuchten jede der ausgewählten Rastanlagen im Zeitraum von Mai bis Juli 2024 insgesamt vier Mal. Das Ergebnis sei eher ernüchternd, so ADAC-Sprecher Tietgen im NDR MV Interview. Keine der getesteten Anlagen erhielt ein "sehr gut", nur acht schnitten "gut" ab, 26 erhielten ein "ausreichend", sechs fielen mit "mangelhaft" durch.

Raststätten-Verpächter kritisiert ADAC-Test scharf

Scharfe Kritik an dem ADAC-Test kommt von "Tank & Rast". Das Unternehmen verpachtet die Raststätten an den Autobahnen an die Betreiber. Ein Sprecher der "Tank & Rast"-Gruppe bezeichnete auf Nachfrage von NDR MV die als "mangelhaft" kritisierten Punkte als ungerechtfertigt. "Ein wesentlicher Aspekt, der in der Bewertung des ADAC erneut undifferenziert kritisiert wurde, ist die Preisgestaltung des gastronomischen Angebots und damit kein Mangel im eigentlichen Sinne", so der Sprecher.

"Tank & Rast": Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt

Als unabhängige Unternehmer legten die Franchisepartner von "Tank & Rast" großen Wert darauf, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis in ihren Betrieben stimme. Sie agierten im intensiven Wettbewerb mit Standorten neben der Autobahn wie Autohöfen, Systemgastronomie und Tankstellen. Auf einige Bewertungs-Aspekte der ADAC-Tester haben die Raststätten laut "Tank & Rast" zudem keinen Einfluss.

Teilweise keinen Einfluss auf Bewertungskriterien

Als Beispiele nannte der Sprecher die Lage der Behindertenparkplätze oder das Management der Müllcontainer auf den Parkplätzen. Darauf habe man keinen Einfluss, da diese anderen Zuständigkeiten unterliegen, hieß es von Tank & Rast. Gleichwohl gingen diese Punkte jedoch in die Bewertung des ADAC mit ein.

ADAC hat Kooperation mit gut bewerteter Raststätte

NDR Reportern ist bei ihrer Berichterstattung vor Ort darüber hinaus aufgefallen, dass der ADAC mit der besonders gut bewerteten Raststätte "Demminer Land" derzeit eine gemeinsame Rabatt-Aktion betreibt - im Gegensatz zur Anlage "Fuchsberg Süd", die vom ADAC als "schlechte Raststätte Deutschlands" bezeichnet wird.

