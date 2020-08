Stand: 06.08.2020 12:11 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rastow: Radfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

In Rastow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall eine Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Gegen 10:50 Uhr war die Frau mit einem Auto zusammengestoßen. Sie starb noch an der Unfallstelle, so ein Polizeisprecher. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt. Auch die Unfallursache ist noch unklar. | 06.08.2020 12:11