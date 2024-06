Rassistische Attacke gegen Mädchen? Beschuldigter führte Messer

Stand: 26.06.2024 17:07 Uhr

Knapp zwei Wochen nach dem mutmaßlich rassistischen Vorfall in Grevesmühlen dauern die Ermittlungen an. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat am Dienstag neue Erkenntnisse bekanntgegeben.