Randalierer verwüsten Bahnhof in Bergen - Polizei sucht Zeugen Stand: 15.05.2023 10:43 Uhr Bislang noch unbekannte Randalierer haben den Bahnhof in Bergen auf der Insel Rügen verwüstet und einen Schaden in vermutlich fünfstelliger Höhe angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag am Bahnhof in Bergen. Den Angaben zufolge wurden dort mehrere große Sicherheitsscheiben von zwei Wetterunterständen auf Bahnsteigen zerstört sowie etliche Fenster am Bahnhof und am Lokschuppen eingeworfen. Darüber hinaus seien ein Automat zerstört worden und es habe einen Einbruch in ein Ladengeschäft gegeben. Ob dort auch etwas gestohlen wurde, sei noch unklar.

Zeugen gesucht - Kriminalpolizei ermittelt

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in Bahnhofsnähe oder in der Stadt beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03831/284320 oder der Mailadresse bpoli.stralsund@polizei.bund.de entgegengenommen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Im Stadtgebiet von Bergen soll es noch weitere Schäden und Verwüstungen gegeben haben.

