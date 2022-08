Stand: 22.08.2022 15:04 Uhr Rampe: Drei Verletzte bei Bus-Unfall

In Rampe (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind ein Linienbus und ein Transporter zusammengestoßen. Dabei wurden am Montag drei Fahrgäste im Bus verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die beiden Fahrer des Busses und des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich in einer Kurve auf einer schmalen Straße. Im Bus waren etwa 50 Fahrgäste. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Verletzten, eine 59-jährige Frau sowie zwei 32 und 43 Jahre alte Männer wurden von einem Arzt betreut, sind aber nicht schwer verletzt. | 22.08.2022 15:03