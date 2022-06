Stand: 19.06.2022 06:55 Uhr Ralswiek: Störtebeker-Festspiele feiern Premiere

Die Störtebeker-Festspiele auf Rügen sind in die erste Saison nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gestartet. Vor gut gefüllten, aber nicht ausverkauften Rängen feierte das Stück "Im Angesicht des Wolfes" am Sonnabend auf der Naturbühne in Ralswiek Premiere. In diesem Jahr steht bei dem größten Theater-Open-Air im Nordosten das Liebesglück des sagenumwobenen Freibeuters Klaus Störtebeker im Fokus. Doch bei aller Romantik gibt es auch wieder Kämpfe zu Land und auf See begleitet von allerlei Pyrotechnik. Bis zum 10. September sind insgesamt 73 Vorstellungen geplant. | 19.06.2022 06:54