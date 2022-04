Räumung der illegalen Müllhalde in Güstrow hat begonnen Stand: 28.04.2022 12:44 Uhr In Güstrow haben Spezialisten damit begonnen, rund 14.000 Tonnen illegal entsorgter und zum Teil giftiger Abfälle maschinell in Folien zu packen und abzutransportieren. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin hatten im Frühjahr 2021 die Zustände in unmittelbarer Nachbarschaft einer Kleingartenanlage öffentlich gemacht.

Die Abfälle sollen in den kommenden sechs Monaten im Auftrag des Umweltministeriums zur landeseigenen Sondermülldeponie in Selmsdorf gebracht werden. Die Kosten von rund 3,8 Millionen Euro trägt das Land und damit der Steuerzahler, weil nach aktuellem Stand kein Verursacher ermittelt bzw. in Haftung genommen werden konnte. Insgesamt ist für die Beräumung ein halbes Jahr veranschlagt.

Viele illegale Müllkippen im ganzen Norden

Über Jahre hinweg, so die Rostocker Staatsanwaltschaft, waren auf der illegalen Deponie auf einer Fläche von sechs Fußballfeldern ganze LKW-Ladungen mit Müll unter anderem aus den Niederlanden, abgekippt worden. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es aktuell rund 20 illegale große Müllkippen. Auf manchen Flächen sollten Solaranlagen entstehen, Investoren versprachen dafür die Räumung des Mülls.

