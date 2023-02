Radlow: Technischer Defekt ist Ursache für Brand in Einfamilienhaus

Stand: 20.02.2023 18:35 Uhr

In Radlow bei Züssow (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zum Montag aufgrund eines technischen Defekts Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohner konnten es rechtzeitig verlassen.