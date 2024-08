Radfahrerin stirbt bei schwerem Unfall mit Traktor Stand: 02.08.2024 06:46 Uhr In Neu Mukran bei Sassnitz ist eine Urlauberin aus Sachsen bei einem schweren Unfall mit einem Trecker ums Leben gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Eine 74-jährige Frau ist am Donnerstag bei einem Unfall in Neu Mukran bei Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ums Leben gekommen. Die Urlauberin aus Sachsen ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Rad eines Traktorgespanns erfasst worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Polizei sucht Zeugen

Den Angaben zufolge stand sie mit dem Fahrrad am Straßenrand, als ein mit Heuballen beladener Traktor samt Anhänger an ihr vorbeifuhr. Die Frau geriet dabei auf die Fahrbahn und wurde von dem hinterem Reifen des Anhängers getroffen. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der 27 Jahre alte Traktorfahrer wurde nach dem Unfall psychologisch betreut. Die Landstraße auf Höhe Neu Mukran war für drei Stunden voll gesperrt.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.08.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen