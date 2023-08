Stand: 09.08.2023 07:03 Uhr Rad-WM in Glasgow: Lea Friedrich aus Dassow im Sprint-Halbfinale

Lea Friedrich aus Dassow kann bei der Rad-WM in Glasgow nach der dritten Medaille greifen: Die Bahnrad-Sportlerin erreichte am Dienstag das Halbfinale in der Königsdisziplin Sprint. In den Vorläufen besiegte sie die amtierende Weltmeisterin Mathilde Gros aus Frankreich. Im vergangenen Jahr hatte die 23-Jährige bei den Titelkämpfen in Paris das Sprint-Finale gegen die Französin verloren. Lea Friedrich hat bereits Gold im Team-Sprint und Bronze im Keirin bei dieser Weltmeisterschaft holen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.08.2023 | 06:30 Uhr