Stand: 16.11.2020 13:55 Uhr Rabensteinfeld: Mehrere Anzeigen gegen Tankbetrüger erstattet

Die Polizei hat am Sonntagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim einen mutmaßlichen Tankbetrüger gestellt. An einer Tankstelle in Ludwigslust soll der Mann für rund 30 Euro getankt haben und dann ohne zu zahlen geflüchtet sein, so die Polizei. Ein Tankstellenmitarbeiter habe sofort die Polizei informiert und das Kennzeichen des Autos durchgegeben. Die Beamten stoppten das mit drei Personen besetzte Auto bei Rabensteinfeld nahe Schwerin. Das Kennzeichen sei gestohlen und das Auto nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Außerdem soll der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis haben. Gegen den Mann und seine Begleiter wurde Anzeige wegen Betruges erstattet. Außerdem müsse sich der polizeibekannte 21-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs verantworten. | 16.11.2020 13:55