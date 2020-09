Stand: 06.09.2020 11:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Quilow: Saniertes Wasserschloss eröffnet

Nach drei Jahren Bauzeit ist das Wasserschloss in Quilow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wieder eröffnet worden. Infopoint und Ausflugslokal im 1575 erbauten Renaissance-Gebäude sollen künftig als "touristische Basisstation" am Naturpark Flusslandschaft Peenetal dienen. Die Stiftung "Kulturerbe im ländlichen Raum" hat das Schloss in den vergangenen Jahren mit Hilfe von 4,9 Millionen Euro Fördergeldern saniert. | 06.09.2020 11:35