Stand: 19.12.2020 11:35 Uhr Quarantäne für fünf Einrichtungen im Landkreis Rostock

Nach neuen Covid-19-Fällen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock für insgesamt 115 Kinder, Erzieher, Pflegebedürftige, Pflegepersonal und technische Angestellte in fünf Gemeinschaftseinrichtungen Quarantäne verhängt. Betroffen sind demzufolge die Kindertagesstätten "Storchennest" in Hoppenrade und "Klimperkiste" in Güstrow, Teile der Fachschule für Agrarwirtschaft Güstrow Bockhorst, des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums Güstrow-Bockhorst sowie die Demenzstation eines Pflegeheimes in Teterow. | 19.12.2020 11:30