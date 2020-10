Stand: 21.10.2020 08:04 Uhr Quarantäne für etliche Schüler und Kita-Kinder

Mehrere Schulen in der Hansestadt und dem Landkreis Rostock haben Vorsichtmaßnahmen wegen Corona-Fällen getroffen. Das Güstrower John-Brinckman-Gymnasium, das Innerstädtische Gymnasium in Rostock sowie die Werkstattschule in Rostock meldeten Infektionen. Dutzende Schüler sind in Quarantäne. Auf Usedom ist die Kita Alhbecker Gören wegen eines Corona-Falls bis auf Weiteres geschlossen - alle 64 Kinder und das Personal werden nun getestet. | 21.10.2020 08:03