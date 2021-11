Stand: 21.11.2021 06:30 Uhr Qualitz: Traktor und Heumiete durch Feuer zerstört

In Qualitz nahe Bützow ist am Samstagabend auf dem Gelände einer Schäferei ein Traktor in Brand geraten und durch das Feuer komplett zerstört worden. Auch auf eine Heumiete direkt neben dem Fahrzeug griff der Brand über. Feuerwehren aus Qualitz, Warnow, Baumgarten und Bützow waren im Einsatz, konnten die Miete mit 80 Ballen aber nicht mehr retten. Die Brandursache wird laut Polizei derzeit ermittelt. Ein Spaziergänger hatte einen lauten Knall gehört und dann das Feuer bemerkt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 125.000 Euro geschätzt. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. | 21.11.2021 06:30