Stand: 26.05.2023 08:31 Uhr Putgarten: Mehrere Häuser brennen nach Explosion

In Putgarten im Norden der Insel Rügen stehen laut Polizei mehrere Wohnhäuser in Brand. Dem Feuer soll ein Knall vorausgegangen sein. Putgartens Bürgermeisterin, Iris Möbius (CDU), zufolge ist die Gasheizung eines unbewohnten Ferienhauses explodiert. Durch die Explosion seien Trümmerteile auf die Straße geschleudert worden. Der Brand habe dann ein zweites, reetgedecktes Haus erfasst, das in wenigen Minuten vollständig in Flammen gestanden habe. Es sei jedoch niemand verletzt worden. Die Bewohner eines dritten Hauses im Umfeld der Brandstelle hätten ihre Wohnung räumen müssen. Für die Betroffenen habe die Gemeinde einen Treffpunkt an der Kulturscheune eingerichtet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.05.2023 | 08:00 Uhr