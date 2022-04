Stand: 05.04.2022 13:27 Uhr Putbus: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Schlosskirche

Einbrecher haben die Schlosskirche in Putbus auf Rügen verwüstet. Ersten Einschätzungen zufolge entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. An Bargeld nahmen die Einbrecher demnach lediglich einen zweistelligen Betrag mit. Der oder die Täter drangen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in die Kirche ein und zerstörten mehrere Türen. So gelangten sie in die angrenzenden Räume des Pfarramtes und eines Kindergartens, wo sie ebenfalls mehrere Türen und Schränke mit Gewalt öffneten und beschädigten. | 05.04.2022 13:25