Pumpen vom THW: Wariner Wehr wird entlastet

Stand: 21.02.2022 14:16 Uhr

Nach den Regenfällen der vergangenen Wochen ist die Lage am Wehr in Warin weiterhin kritisch. Seit Sonntag arbeiten dort am Mühlengraben die Hochleistungspumpen des Technischen Hilfswerks, um das provisorischen Wehr zu entlasten.