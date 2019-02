Stand: 15.02.2019 10:24 Uhr

Pulverfund in Zislow: DNA-Spuren sichergestellt

Mit Hilfe von DNA-Tests sucht die Polizei in Zislow bei Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nach dem Absender des Briefes mit dem verdächtigen Pulver. Dieser hatte vor einer Woche einen Großalarm in dem 200-Einwohner-Dorf ausgelöst. Eine Spur zum Täter, der den verdächtigen Brief an den Bürgermeister verschickt hatte, gibt es laut Polizei aber noch nicht. Allerdings seien auf dem Brief DNA-Spuren festgestellt worden.

In Zislow brodelt es schon seit den letzten Kommunalwahlen. Das weiße Pulver in einem Brief an den Bürgermeister war zwar ungefährlich. Erschüttert ist die Gemeinde dennoch.







Erste Speichelproben abgegeben

Nun haben diejenigen Speichelproben abgegeben, die mit dem Brief in Berührung gekommen sind, wie beispielsweise der Bürgermeister und seine Frau. Als Verdächtige könnten sie auf diese Weise ausgeschlossen werden, hieß es von den Ermittlern. Die Kriminalbeamten seien zudem im Ort unterwegs, um Anwohner zu befragen, informierte eine Polizeisprecherin weiter. Ermittelt wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.

Es brodelt im Ort

Dem Bürgermeister war vor einer Woche ein Brief mit weißem Pulver und der Aufschrift "Anthrax" zugestellt worden. Daraufhin wurde Großalarm ausgelöst. Zahlreiche Personen wurden eine Nacht lang unter Quarantäne gesetzt. Seit Jahren brodelt es in der Gemeinde Zislow. Der Streit dreht sich unter anderem um den gemeindeeigenen Campingplatz. Ein Wirtschaftsprüfer soll sich das Unternehmen jetzt genauer anschauen. Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat der Gemeindevertretung in Zislow zudem eine Mediation empfohlen.

