Stand: 20.08.2020 11:25 Uhr - NDR 1 Radio MV

Pütnitz: Little Pangea Festival öffnet für Besucher

Das Little Pangea Festival in Pütnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) öffnet heute für Besucher. In den nächsten drei Tagen dürfen bis zu 1.000 Personen auf dem ehemaligen Militärflughafen bei Ribnitz-Damgarten feiern und Sport machen. Das Little Pangea ist die Corona-bedingt abgespeckte Version des alljährlichen Pangea Festivals. Neben Musik und Workshops wird es unter anderem eine schwimmende Kletterwand auf dem Saaler Bodden geben. Für die Einhaltung der Hygieneregeln sorgt eine Taskforce vor Ort. | 20.08.2020 10:25