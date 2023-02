Stand: 02.02.2023 15:10 Uhr Pütnitz: Bund der Steuerzahler kritisiert Pläne für Tourismus-Großprojekt

Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Pläne für das Bernstein-Resort auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Der Bund könne nicht nachvollziehen, weshalb mehr als 43 Millionen Euro Steuergelder in das Großprojekt fließen sollen, hieß es. Es drohe eine "Kannibalisierung" vorhandener Angebote in der Region. Was genau Center Parcs und die anderen Investoren auf Pütnitz vorhaben und welche weiteren Argumente es für und gegen die Pläne gibt - das hören Sie auch in unserer Podcast-Folge Dorf Stadt Kreis.

