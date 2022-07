Stand: 24.07.2022 18:42 Uhr Prozessbeginn in Rostock: Mutmaßliche Drogendealer vor Gericht

Wegen Drogenhandels unter anderem mit mehr als 1,2 Kilogramm Kokain müssen sich von Montag an zwei Männer vor dem Landgericht Rostock verantworten. Den Wert des Kokains gab das Landgericht mit knapp 100.000 Euro an. Neben dem Kokainhandel wirft die Staatsanwaltschaft den beiden Deutschen auch vor, zwischen März und Juni 2020 rund 272 Kilogramm Marihuana mit einem Wert von 2,7 Millionen Euro vertrieben zu haben. Die beiden Männer im Alter von 31 und 34 Jahren befinden sich seit Januar in Untersuchungshaft. | 24.07.2022 18:42