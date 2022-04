Stand: 14.04.2022 06:42 Uhr Prozessbeginn in Pasewalk: Migranten über Belarus-Route geschleust

Im Zusammenhang mit zwei größeren Schleusungen über die Belarus-Route muss sich ab Donnerstag ein Mann vor dem Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern nach Deutschland vor. Er soll im Oktober 2021 zweimal nacheinander je etwa 30 Migranten in Transportern quer durch Polen in den Süden Vorpommerns gebracht haben. Die Migranten kamen vor allem aus dem Irak und waren laut Bundespolizei unter menschenunwürdigen Bedingungen auf engstem Raum in den Fahrzeugen untergebracht. Dem Beschuldigten droht eine mehrjährige Haftstrafe. | 14.04.2022 06:41