Prozessbeginn: Bützower soll seinen Vater getötet haben Stand: 17.02.2022 13:43 Uhr Ein 55-jähriger Mann aus Bützow muss sich vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Er steht unter Verdacht, seinen 88-jährigen Vater schwer misshandelt zu haben, sodass dieser kurze Zeit später starb.

Mit Fußfesseln und einem Ordner vor dem Gesicht ist der Angeklagte in den Gerichtssaal geführt worden. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Der Mann soll Ende 2020 in der gemeinsamen Wohnung in einem Bützower Plattenbau seinen 88-jährigen Vater mehrfach heftig zu Boden gestoßen haben.

Angeklagter handelte unter Alkoholeinfluss

Mutmaßlich infolge der Misshandlung hat sich der Senior zwei Halswirbel gebrochen und bekam Lähmungserscheinungen. Der stark angetrunkene Verdächtige soll seinem Vater anschließend weitere Verletzungen am Kopf zugefügt haben. Nachbarn riefen die Rettungskräfte. Zwei Wochen später starb das Opfer im Krankenhaus. Das Gericht prüft nun, ob es sich um versuchten Mord durch unterlassene Hilfeleistung handeln könnte. Zum Prozessauftakt ließ der Angeklagte durch seinen Anwalt erklären, dass er sich aufgrund seines Alkoholkonsums an nichts erinnern könne.

